Feandichter Edwin de Groot op gedichtenavond in bibliotheek Heerenveen

Op maandagavond 30 januari krijgen poëzieliefhebbers de kans een of meer gedichten voor te dragen in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Dit mogen gedichten van eigen hand zijn, maar ook kan poëtisch werk van een ander worden voorgelezen. Feandichter Edwin de Groot en Ateliers Majeur verlenen hun medewerking aan deze gedichtenavond. Alle aanwezigen krijgen een gedicht van De Groot als aandenken. De aanvangstijd is 19.30 uur, iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Voor Edwin de Groot is poëzie niet alleen een hobby, het is een levensbehoefte. ”Het is fantastisch om met taal te prutsen”, zegt hij. “Hoe vertel ik zoveel mogelijk met zo min mogelijk woorden? Ook is het ontspannend. Mijn hoofd is even helemaal leeg en ik kan er m’n leven mee ordenen.” Eind vorig jaar is De Groots vierde dichtbundel verschenen. De liefhebber wordt op deze gedichtenavond in de gelegenheid gesteld zijn gesigneerde bundels aan te schaffen.

Docenten van Ateliers Majeur verzorgen de muzikale omlijsting van de avond. In vier blokjes van vier minuten wisselen ze de gedichten af met toegankelijke, goed in het gehoor liggende muziek.

Ieder die dat wil kan een bijdrage leveren aan het slagen van deze gedichtenavond. Het thema Humor is hierbij niet verplicht. Aanmelden kan tot donderdag 26 januari. Dit kan in de bibliotheek, telefonisch (0513-626675) of door een mailtje naar de bibliotheek te sturen: heerenveen@bibliothekenmarenfean.nl. Vermeld hierbij: naam, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd en de auteur(s) en titel(s) van het dichtwerk dat u ten gehore wilt brengen. De bibliotheek neemt vervolgens contact met u op.

De gedichtenavond vindt plaats in het kader van de Poëzieweek (26 januari tot en met 1 februari).