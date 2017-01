HEERENVEEN: Bent u de afgelopen maanden uw fiets kwijtgeraakt in de gemeente Heerenveen? U kunt op zaterdag 21 januari tussen 11.00 en 12.00 uur komen kijken of uw fiets in de opslag staat.

Alléén wanneer u overtuigend (met bewijs) kunt aantonen dat uw fiets er tussen staat, kan de fiets weer aan u teruggegeven worden. Verwijderde fietsen worden uitsluitend tegen betaling van € 25,00 teruggegeven. (betaling alleen met pin bij Parkeerservicebureau) Locatie Schoolstraat 10, Heerenveen.