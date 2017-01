Wie herkent overvaller van tankstation Heerenveen?

De politie zoekt de dader van een op maandagavond 12 december 2016 omstreeks 20.30 uur gepleegde overval.

Hierbij liep een gemaskerd persoon het tankstation aan de Burgemeester Falkenaweg binnen en bedreigde een medewerkster met een mes. Zij werd gedwongen geld af te geven waarna de dader de benen nam. Van de overval zijn door een bewakingscamerabeelden gemaakt.De overvaller is ongeveer 1.75-1.80 lang, heeft een blanke huidskleur en sprak Nederlands. Hij droeg een zwarte baseballcap met rode klep van de Chicago Bulls, een zwarte gewatteerde jas, een donkere adidas trainingsbroek met strepen op de zijkanten en zwarte handschoenen met het Nikelogo.Vragen

Kent u de dader of heeft u meer info over deze overval, bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).