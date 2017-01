Lida Dijkstra vertelt over boek Alma-Tadema in Seniorcafé bibliotheek Heerenveen

HEERENVEN: Op woensdagmorgen 1 februari komt schrijfster en kunsthistorica Lida Dijkstra naar het Seniorcafé van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Zij vertelt er over het boek Wenje yn in skilderij/Wonen in een schilderij, dat ze schreef naar aanleiding van de Alma-Tadema-tentoonstelling in het Fries Museum. De aanvangstijd is 10.15 uur. De toegangsprijs bedraagt €1, inclusief koffie of thee. Alle 55-plussers zijn van harte welkom.

Lida Dijkstra kreeg in september 2015 opdracht van het Fries Museum om een kinderboek te schrijven over de schilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Het boek zou een jaar later verschijnen bij de opening van de grote overzichtstentoonstelling van Alma Tadema’s werk in dit museum te Leeuwarden.

Voordat ze aan de slag ging, las Dijkstra vele boeken en artikelen en bekeek ze de Alma-Tadema-collectie in het depot van het Fries Museum. Ook reisde ze naar London om de sporen van de schilder na te trekken. Ze besloot Wenje yn in skilderij/Wonen in een schilderij te schrijven vanuit het perspectief van Laurence, de oudste dochter van de schilder. Laurence vertelt in het boek hoe het is om in het gezin en huis van een beroemde kunstenaar te wonen.

In haar lezing Wenje yn in skilderij: van opdracht tot schoolklas vertelt Lida over de opdracht, haar onderzoek, het schrijfproces en de vormgeving van het boek, dat er inmiddels voor heeft gezorgd dat veel kinderen (en volwassenen) voorgoed anders naar de kunst van Alma-Tadema kijken. Zowel de Nederlandstalige als de Friestalige editie van het boek is na afloop te koop.

Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunnen 55-plussers in het Seniorcafé van de bibliotheek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen. Bovendien wordt elke eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, speciaal voor deze leeftijdsgroep een activiteit georganiseerd.