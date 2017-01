Presentatie schetsontwerp 11Fountains aan bewoners Sneek

SNEEK – Het schetsontwerp van de fontein voor de stad Sneek is klaar. Publiek en media zijn zaterdag 21 januari van harte welkom in het Fries Scheepvaart Museum. De presentatie begint om 11.00 uur, inloop vanaf 10.30 uur. De Duitse kunstenaar Stephan Balkenhol is aanwezig en zal zelf het schetsontwerp presenteren. De presentatie is rond 12.30 uur afgelopen. Balkenhol heeft zich laten inspireren door de geschiedenis van voor- en tegenspoed van de stad.

Stephan Balkenhol Stephan Balkenhol is een Duitse sterkunstenaar. Hij werkt vooral in hout en brons en is bekend om zijn mensfiguren. Zijn sculpturen staan overal ter wereld. Er bewust gekozen voor een Duitse kunstenaar voor Sneek. Dit in verband met de eeuwenoude relaties die deze stad heeft met Duitsland, maar ook vanwege het aantal Duitse toeristen dat Sneek graag bezoekt.

Over 11Fountains Met 11Fountains krijgt ieder van de Friese Elf Steden een fontein, ontworpen door elf internationaal gerenommeerde kunstenaars uit elf verschillende landen. De fonteinen – of eigenlijk waterkunstwerken – blijven na 2018 staan en worden nieuw cultureel erfgoed.

11Fountains is een idee van kunstcriticus en tentoonstellingsmaker Anna Tilroe. Inspiratiebron waren de prachtige historische elf steden met hun vele kunst- en cultuurschatten, de gemeenschapszin bij de bewoners én het feit dat Friesland internationaal koploper is op het gebied van watertechnologie. Met de elf fonteinen worden de elf steden via de kunst op een unieke wijze met elkaar verbonden, ontstaan nieuwe ontmoetingsplekken voor de gemeenschap en wordt Friesland een nieuwe bestemming voor het internationale cultuurtoerisme.