Ruim 400 deelnemers crossen door winters landschap

Het was een donderdagavond in oktober 2012 toen de eerste ideeën werden uitgewerkt voor de 1ste mtb-tocht georganiseerd door k.v. SCO. Bedenker Tjeerd Delfsma klopte bij de actiecommissie van de club aan om dit gezamenlijk te organiseren. De datum stond vast. Zondag 20 januari 2013. Er werden 2 routes uitgezet, een 30km en een 45 km. Vele vaste rijders zullen zich die tocht nog goed herinneren: -6 graden Celsius, maar een gevoelstemperatuur van -10. Bidons die in no-time waren bevroren. Maar het zonnetje scheen en dat doet veel goed. Ook over het deelnemersaantal mocht de organisatie niet over klagen, ruim 100! Een mooi begin.

Voor herhaling vatbaar? JA, zeker na al die positieve reacties van deelnemers en vrijwilligers. ‘De tocht kon ook wel langer’, werd er geopperd door een aantal fietsers. Al snel werd de mtb-tocht van SCO een jaarlijks evenement. Een mtb-commissie werd in het leven geroepen waarin ervaren mtb’ers en een 3-tal clubvrouwen plaatsnamen. Een vaste zondag in januari, de 3de zondag, werd vastgelegd, ervaringen uit andere tochten is opgedaan, 1 route werd verlengd naar 50 km, vrijwilligers bieden spontaan aan om te helpen en ook heeft de tocht nu zelfs een hoofdsponsor! Een geweldige ontwikkeling. En inmiddels werd zondag 15 januari de 5e editie verreden. Een lustrum!

Dit was er niet zomaar 1. Tjeerd Delfsma en zijn fietskameraden Jan Koenrades en Jan Dikken waagden de gok en plakten er een route van 70 km aan vast. Daarvoor werden de grenzen van de Stellingwerven overschreden richting de Drentse gemeente Westerveld. Daar konden de deelnemers crossen door de bossen van Frederiksoord, Vledder en Vledderveen. Uiteraard ontbrak voor de 50km en de 70km een ronde om de Spokeplas niet. De deelnemers van de 30 km beleefden een mooie route binnen de gemeentelijke grenzen, waar het voor de meesten ploeteren was aan de oostkant van de A32.

Voor de 30km lag dit obstakel redelijk in het midden van de route, maar voor de deelnemers van de 50km en 70km was dit het laatste deel van de route. Het venijn zit ‘m in de ….. Vervolgens werd er door alle deelnemers voort gekoerst door de Lindewijk naar het centrum van Wolvega waar zoals aangekondigd een verrassing stond te wachten bij hoofdsponsor Ten Veen 2Wielers. De muziek die van ver al was te horen door de deelnemers bracht weer moed. De trappers werden stevig aangedrukt en nieuwsgierig racete men door de Hoofdstraat Oost. Aangekomen bij Ten Veen 2Wielers, wachtte daar warme worst, chocomelk een hilarische rit door de winkel van de tweewieler zaak. Eigenaar Klaas Ten Veen had zich samen met z’n maat in hun gelijknamige fietstenue gehesen en bracht een waar toneelspel ten tonele al fietsend vanaf de hometrainer. Elke deelnemer werd luidkeels door hen, het aanwezige publiek en DJ Navanto aangemoedigd om de laatste kilometers richting De Hoolt-Tuun te volbrengen. Want daar stond natuurlijk de snert te wachten. Moe, maar voldaan en met een tevreden gevoel kwamen de ruim 400 deelnemers over de finish. Wat was het een fantastische dag en dat ook weer met een winters tintje! Vrijwilligers, sponsoren, Fryske Gea en Staatsbos bedankt! Op naar de volgende 5 edities.

Foto Henk Diever