Tjongerschans ook benadeeld door NBSA

HEERENVEEN: Onlangs (donderdag 12 januari) is in het tv-programma Rambam onthuld dat de Nationale Business Succes Award (NBSA) geen echte prijs is. Het programma toonde aan dat met een niet bestaand bedrijf ook kon worden gewonnen in een bepaalde branche, die desnoods speciaal in het leven werd geroepen. Het blijkt vooral een verdienmodel waarbij iedere benaderde onderneming of instelling die aangeeft deel te willen nemen ‘winnaar’ is.

Tjongerschans is hiervoor eveneens benaderd, heeft deelgenomen, is uitgeroepen tot branchewinnaar en heeft voor deelname betaald. Uiteraard betreuren wij het dat ook wij benadeeld zijn, nu Rambam dit aan het licht heeft gebracht. Gelukkig doet het niets af aan tal van signalen die we de afgelopen periode hebben ontvangen van wel betrouwbare partijen dat we er met Tjongerschans goed voor staan. Tekst Tjongerschans