Word vakantieouder bij Europa Kinderhulp en trakteer uzelf op een glimlach komende zomer!

Vakantieouder wordt u door een kwetsbaar kind uit te nodigen voor een vakantie in Nederland. Kinderen, die opgroeien in moeilijke gezinssituaties. Kinderen die ook wel eens willen meemaken dat naar hun wordt omgekeken. Verblijven bij lieve mensen die een tijdelijk huis willen zijn. Samen eten, samen spelen en gewoon kind kunnen zijn. Door ruim twee weken in de zomervakantie in een andere omgeving te zijn, kunnen ze op adem komen. Ze hoeven geen luxe uitstapjes of dure fratsen, maar gewoon meedraaien in uw gezin. Waar iemand is die aandacht geeft, grenzen stelt en duidelijkheid schept. Die ervaring pakt niemand meer van hen af. Europa Kinderhulp gelooft dat kinderen met een stabiele basis, -liefde, aandacht en regelmaat- de wereld een stukje mooier kunnen maken.

Hoe doet u mee.

Als er in uw hart en huis rust en ruimte is om één van deze kinderen een onvergetelijke vakantie aan te bieden in Friesland, neem dan contact op met Joke de Vries, 0518-841942 of stuur een mailtje naar friesland@europakinderhulp.nl. Meer informatie over de Stichting Europa Kinderhulp vindt u op www.europakinderhulp.nl.

Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:

Franse kinderen : Croix Rouge van 8 juli – 22 juli

Secours Populaire Francaise van 22 juli – 10 augustus

Duitse kinderen : Hannover van 17 juli – 28 juli

Oldenburg van 19 juli – 31 juli

Schneeberg/Delitzsch van 17 juli – 4 augustus

Belgische kinderen : 24 juli – 4 augustus

Nederlandse kinderen: 24 juli – 2 augustus