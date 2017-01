Cursus Glas in Lood thema De Stijl

BEETSTERZWAAG: Na een zeer succesvol Kunstweekend 2016 is de Stichting Kunst Promotie Beetsterzwaag alweer druk bezig met de organisatie van het Kunstweekend 2017. Dit keer helemaal in het thema van De Stijl, vanwege 100 jaar De Stijl. Een van de eerste activiteiten is de cursus Glas in lood, die op woensdagavond 8 maart in Beetsterzwaag van zal start gaan.

Tijdens de cursus kunnen de cursisten allereerst kennismaken met de technieken waaronder het glas snijden, slijpen, zetten in lood, koperfolie, solderen en de afwerking. Vervolgens gaat een ieder een raam maken en laten we ons inspireren door de kunststroming De Stijl en we werken toe naar het kunstweekend in Beetsterzwaag.

Tijdens het kunstweekend op 1 en 2 juli is er een expositie waarbij de werken van de cursisten worden tentoongesteld.

De cursus zal gegeven worden door Anita de vries, met meer dan 15 jaar ervaring in het geven van cursussen en het maken van Glas in Lood ramen.De cursus is van 19.00 uur tot 21.30 uur vanaf 8 maart 8 woensdagavonden.

locatie: “Ons Huis” (achter de kaaswinkel in de hoofdstraat) Dorpstraat 79 te Beetsterzwaag.

De cursus is van 19.00 uur tot 21.30 uur vanaf 8 maart 8 woensdagavonden.

locatie: “Ons Huis” (achter de kaaswinkel in de hoofdstraat) Dorpstraat 79 te Beetsterzwaag.