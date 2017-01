Kids in Actie Concert van Elly en Rikkert in Heerenveen

Heerenveen – Op zaterdagmiddag 11 februari 2017 geven Elly en Rikkert een concert in het Bornego aan de Dominee Kingweg 1 in Heerenveen.



Alle kinderen vanaf vier jaar zijn met hun (groot)ouders van harte welkom in het Bornego om te genieten van duif Rainbow en oma Duif. Het concert begint om 14:30 uur en de entree is gratis.

Het concert wordt georganiseerd door Kerk in Actie samen met Zingenindekerk.nl. Er is een collecte voor het thema ‘Kinderen in de Knel’ van Kerk in Actie.

Voor meer informatie en het bestellen van de gratis kaarten: www.zingenindekerk.nl.