LEMMER: Afgelopen nacht zijn in Joure 2 mannen aangehouden die in Lemmer brandstof hadden gestolen bij een bedrijf. In hun auto hadden de mannen een IBC (tank) gezet en hierin zat 950 liter dieselolie.

Vandaag werd het team verkeer gevraagd om onderzoek te doen naar dit voertuig met betrekking tot de regelgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Zij troffen een bestelauto aan, die behoorlijk achterover hing. Achterin de auto stond een IBC die gevuld was met ongeveer 950 liter dieselolie. Dit betrof een IBC die niet goedgekeurd was voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Etiketten ontbraken. Ook stond de IBC los in de auto. Er bleek ook geen brandblusapparatuur, die verplicht is bij het vervoer van brandbare vloeistoffen, aanwezig. Tegen de bestuurder en zijn bijrijder zal proces-verbaal worden opgemaakt voor deze feiten.