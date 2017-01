Modelspoorbeurs te Joure op zaterdag 28 januari aanstaande

JOURE: Op zaterdag 28 januari aanstaande vindt alweer de modeltreinbeurs in Joure plaats in ’t Haske, Vegelinsweg 20 te Joure.

De beurs te Joure is een begrip en bestaat al meer dan 16 jaar.

Er is weer volop belangstelling van deelnemers die uit alle windstreken van Nederland komen. Op de beurs kan men snuffelen tussen kramen met allerlei gebruikte treinen en andere spoorse zaken, en even lekker bijpraten over deze oude hobby die begonnen is met opwindtreintjes en tegenwoordig gestuurd wordt door de modernste digitale technieken.

De bezoeker kan hier terecht met allerlei vragen over deze hobby en eventueel uw oude treinen laten taxeren, repareren of gewoon verkopen. Wat de een niet meer gebruikt kan voor de ander wellicht nog goed van nut zijn.

Aanbod

Er zal een aanbod zijn van (gebruikte) treinmodellen, railmateriaal, toebehoren en literatuur van de meeste merken. Op de beurs kunnen (gebruikte) treinen geruild, verkocht en gekocht worden. Hobbyisten die met een probleem op modelspoorgebied zitten kunnen mogelijk een antwoord op hun vragen krijgen.

Elke bezoeker ontvangt gratis:

– Kleurige posterkalender2017 met treinafbeeldingen

– De agenda met data van de volgende beurzen

– Eurospoor-Express modelspoormagazine met info over Eurospoor en modelspoor.

* De zaal is geopend van 10.00 – 15.00 uur

* De toegangsprijs bedraagt voor:

Volwassenen € 2,90

Kind € 1,30

http://www.eurospoor.nl/nl/bezoekers/lokale-beurzen/treinbeurs-joure/