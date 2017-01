HEERENVEEN: Op de redactie kregen we de afgelopen weer een aantal mooie fotos. Onderstaande foto is gemaakt door Henk Diever in Noordwolde.

Heeft u ook een mooie weerfoto van de dag? De foto moet wel van de dag zijn wanneer de foto naar de redactie wordt gestuurd! Graag ook waar de foto is gemaakt. Stuur gerust toe naar de redactie info@flitsnieuws.nl