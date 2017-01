3D printers voor het Nordwin College

HEERENVEEN: Vrijdag 20 januari zijn er bij alle vestigingen van het Nordwin College 3D printers geïnstalleerd. Lessen Techniek zullen vanaf nu met de Lego studio’s en nieuwe 3D printers helemaal up to date zijn. Programmeren is hiermee serieus toegevoegd aan het lessenpakket. De leerlingen van het Nordwin College worden op deze manier klaar gestoomd voor de toekomst.

Alle printers zijn gesponsord door het stimulatiefonds Techniek. Deze 3D printers zijn te bewonderen tijdens de doedagen en Open avond VMBO op woensdag 25 januari as.