Lezing in bibliotheek Heerenveen over Nepal, paradijselijk land vol contrasten

Op maandag 6 februari vertellen Froukje Nijholt en Gerrit de Boer over Nepal tijdens een lezing in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Zij nemen hun gehoor mee op reis door dit paradijselijke, in het Himalaya-gebergte gelegen Aziatische land. Verder laten ze de veerkracht van Nepal zien na de verwoestende aardbevingen in 2015. Ook met behulp van een stand wordt informatie gegeven. De lezing begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Aanmelden is gewenst.

Froukje Nijholt is journaliste en secretaris van de stichting Studenten- en Musaharproject Nepal (SMPN). Sinds 2000 combineert zij haar trektochten door Nepal met projecten voor deze stichting. Verslaggever/programmamaker Gerrit de Boer van Omrop Fryslân ging in oktober 2015 en oktober 2016 mee om te filmen bij de wederopbouw. Via filmreportages toont hij de huidige stand van zaken.

Het eerste deel van de avond is er aandacht voor de aardbevingen en de nieuwe scholen van SMPN. De bezoeker gaat mee op reis naar Gorkha, een gebied dat zwaar getroffen is door de aardbeving van 2015. De tocht voert door een jungle met steile afgronden en moeilijk begaanbare paadjes naar dorpjes in het epicentrum van de aardbeving, waar de bevolking nog leeft zoals honderden jaren geleden. Men heeft er een prachtig uitzicht op de toppen van de Himalaya. Meer dan zestig procent van de inwoners in dit gebied leeft onder de armoedegrens. Tachtig procent van de mensen bestaat er van de landbouw en heeft onvoldoende inkomen.

Het tweede deel van de avond staat in het teken van een land, waar boeddhisme en hindoeïsme elkaar ontmoeten. In de oude Nepalese koningssteden Kathmandu, Bhaktapur en Patan en de vallei bevinden zich honderden tempels, chortens, pagodes en stoepa’s. Een aantal van deze historische bouwwerken is door de aardbevingen verwoest. Er wordt volop gewerkt aan de wederopbouw.

Nepal is ook het ultieme paradijs voor liefhebbers van bergwandelen en bergbeklimmen. In het berggebied liggen de besneeuwde toppen van de Mount Everest, Annapurna, Dhaulagiri en andere bergreuzen. Er zijn beelden te zien van trektochten naar Dolpo, Mustang en Langtang. Een van de reizen ging naar het 3050 meter hoog gelegen Rarameer, het grootste meer van Nepal.

Aanmelden voor deze lezing kan bij de servicebalie in de bibliotheek, telefonisch (0513-626675), via de website (www.bibliotheekheerenveen.nl) en per e-mail: heerenveen@bibliothekenmarenfean.nl. De entreeprijs is €3,50 voor bibliotheekleden en €5 voor niet-leden.