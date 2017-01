Bouwplaats Hollandiatunnel open voor “Low Coffee”

JOURE: Zaterdagmorgen was er een gelegenheid om op 12 meter diepte in de bouwput van de nieuwe Hollandiaunnel te kijken. Het diepste punt is bereikt en dat wilden de bouwers graag laten zien aan het publiek.

Van 10.00 uur tot 12.00 uur kon je op de bouwplaats een zogenaamde ‘low coffee’ met de bouwers drinken en een kijkje nemen op de bouw. De rode ‘loper’ lag voor het publiek uit! Vele honderden nieuwsgierigen kwamen dan ook langs. Tijdens een kop heerlijke koffie of chocomelk kon je de informatiestands bezoeken of informatie krijgen van een medewerker.

©Foto Flitsnieuws.nl