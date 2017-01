Nog geen aanhouding na kraak winkel in Heerenveen

HEERENVEEN: Vrijdagmorgen rond 5.30 uur werd er een inbraak gepleegd bij Fifty Six aan de Dracht. Na de kraak reden drie personen weg op een scooter. De richting was naar het station. Een van de daders had een helm op, 1 met een capuchon en 1 met een muts op. De heren hadden een grote zak bij zich. Kort na melding werd er een Burgernetactie opgestart. Tot op heden is er nog niemand aangehouden voor de inbraak.