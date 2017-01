IJsplezier op het Nannewiid bij Oudehaske

OUDEHASKE: Het was zondagmiddag druk op en rondom het Nannewiid. Hier werd volop geschaatst door zowel jong als oud. Het was zeker nog wel oppassen waar je ging schaatsen. Je hoorde het ijs zingen en zag een dansende ijsvloer. Een drietal ijszeilers draaiden er de snelste rondjes. Het was winters genieten op het Nannewiid.

Ook kwam er veel zondagmiddagpubliek even een kijkje nemen. Er werden volop foto’s gemaakt en ook een aantal drones maakten van bovenaf de mooiste ijsbeelden.

©Foto Flitsnieuws.nl