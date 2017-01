Jammer! Einde buurtmoestuin Skoatterakker!

HEERENVEEN: Einde project Skoatterakker!: stond er op de website van de Skoatterakker afgelopen weekend.

In de afgelopen jaren hebben wij daar als redactie diverse malen een reportage mogen maken. Vol enthousiasme waren de buurtbewoners daar altijd aan het werk. Jammer dat door gebrek aan vrijwilligers het project niet verder kan gaan.

“Na een goed oogstjaar 2015 begonnen wij 2016 vol goede moed. Het spitten, bemesten en zaaien deden we samen met leerlingen van de Duisterhoutschool. Iedere dinsdagochtend werden zij hierin begeleid door Jos en Mariette. De dahlia’s werden in het voorjaar van de zolder van de gemeente gehaald en weer gepoot; we konden ons niet voorstellen dat die weer goed op zouden komen… Leerlingen van de Burcht kwamen een ochtend helpen met boontjes zaaien.

Wat zag de tuin er weer mooi uit in de zomer! Er groeiden volop courgettes, wortelen, uien en bietjes. We hadden ook pompoenen maar helaas waren deze weg voordat ze geoogst konden worden. Wel hadden we volop bessen, die we samen met de vogels opgegeten hebben. De boontjes konden in de eerste weken na de zomervakantie geoogst worden door de leerlingen van de Burcht. En de dahlia’s; wat hebben we daar van genoten. Ze hebben gebloeid van de zomer tot ver in het najaar! Ook u heeft ze vast gezien!

Maar aan al dit moois komt nu een eind, door het gebrek aan vrijwilligers om de tuin te onderhouden. We hebben met een vast clubje vrijwilligers 4 jaar de tuin met veel plezier gedaan, er zijn er een paar afgevallen en een paar bijgekomen. We zijn voortdurend op zoek geweest naar meer vrijwilligers maar hebben de groep helaas niet kunnen vergroten. We zijn tot de conclusie gekomen dat ons groepje te klein is om de tuin ook komende seizoenen goed te onderhouden.

Met weemoed in ons hart hebben we inmiddels afscheid genomen van de tuin. De fantastische picknickbank heeft een mooi plaats gekregen bij de scouting in Oranjewoud, het insectenhotel is verplaatst naar het weitje bij het Nordwincollege en de bloembakken hebben een plaats gevonden bij Talant. Wij willen iedereen die geholpen heeft afgelopen jaren hartelijk bedanken voor de hulp en inzet. Wij, en vele anderen, hebben genoten van de samenwerking en van een fantastische tuin”!

Jos, Ilona, Mariette, Desiree, Roelie, Allard, Elske en Gretha

©Foto Flitsnieuws.nl (Fotos gemaakt tijdens de NL Doedag in maart 2016)