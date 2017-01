Groene Lintje 2017 voor edelsmid Harm Bron

HEERENVEEN: Harm Bron ontving afgelopen vrijdagavond uit handen van juryvoorzitter Isabelle Diks het Groene Lintje 2017 voor de manier waarop hij zijn werk verbindt met de natuur, de duurzame werkwijze die hij hanteert. Ook in zijn privéleven speelt duurzaamheid en bewust omgaan met de leefomgeving een grote rol. Bron zelf vindt het allemaal ‘heel gewoon’, maar de jury was onder de indruk van het feit dat hij alles hergebruikt. De publieksprijs ging naar de Volkstuinvereniging Heerenveen voor de omschakeling naar biologisch tuinieren.

Het Groene Lintje werd uitgereikt voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Heerenveen. Elke genomineerde werd geïnterviewd door Gerrie Rozema, raadslid in Heerenveen, en kreeg zo de kans om zich te presenteren aan het aanwezige publiek en aan de jury. De jury bestaande uit statenlid Retze van der Honing, raadslid van De Fryske Marren Mathijs Sikkes-van den Berg en juryvoorzitter Isabelle Diks, wethouder in Leeuwarden, kon een keuze maken uit vier genomineerden. De andere genomineerden waren Natuurvoedingswinkel ‘De Swanneblom’, al bijna 40 jaar een mens- en milieuvriendelijke onderneming, en Fairtrade-werkgroep (H)eerlijk Heerenveen. Dankzij de inzet van deze werkgroep hebben ruim 50 bedrijven het Fair Trade Certificaat in ontvangst mogen nemen.

Isabelle Diks prees alle genomineerden voor hun betrokkenheid en inspiratie. Iedere genomineerde draagt bij aan een betere wereld en elk doet dat op zijn eigen manier, waarmee ze anderen weer inspireren. Diks: “Dat Harm Bron zelfs het stof bewaart in vuilniszakken en de goudresten die hierin zitten weer hergebruikt, past heel goed in deze Week van de Circulaire Economie. De jury is onder de indruk van de manier waarop Harm Bron zijn duurzame levensvisie in zijn persoonlijke leven en in zijn onderneming uitdraagt. Zo inspireert Harm velen en laat hij zien hoe je duurzaamheid in praktijk brengt.” Zij verwijst hier naar de aardbeien -en preiplantjes op zijn dak en de opvang van regenwater, waarmee hij een deel van zijn watervoorziening regelt.

De Heerenveense edelsmid, maker van onder meer de ambtsketen van de gemeente Heerenveen, vertelde de aanwezigen enthousiast over zijn werk en zijn woning. Zijn sieraden worden geïnspireerd door de natuur, het goud dat hij gebruikt is ‘goed goud’ en hij hergebruikt waar mogelijk. Zijn bijgebouwen zijn gemaakt van oude materialen en hij heeft een tuintje op het dak, waardoor sommigen zijn woning aanduiden als ‘het huis met het onkruid op het dak’. Hij vangt grote hoeveelheden hemelwater op, gebruikt dit om de w.c. door te spoelen en heeft een extra kraan in zijn werkruimte voor dit water.

De Volkstuinvereniging was blij verrast met de publieksprijs. De vereniging draagt het (biologisch) kweken van eigen groenten op verschillende manieren uit. Momenteel is het ook mogelijk om kleinere tuintjes te huren, zodat mensen kunnen uitproberen of een moestuin wat voor hen is.

Na afloop van de uitreiking werd afscheid genomen van Els Kornelis als voorzitter van de afdeling GroenLinks Heerenveen. Ze werd verrast met een optreden van de jonge Catalaanse kamermusicus en soliste Mireia Peñalver Guilleumes, zij speelde één van de zes cello suites van Bach.