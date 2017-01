Bijna 16.000 Friese jongeren bezochten in 2016 JouwGGD.nl

FRYSLAN: In 2016 hebben 15.956 Friese jongeren de website JouwGGD.nl bezocht: dé landelijke jongerenwebsite van 20 GGD’en en een jeugdgezondheidsorganisatie. Landelijk heeft de site in 2016 ruim 427.000 unieke bezoekers getrokken. De website jouwggd.nl is in de zomer van 2014 landelijk gegaan en maakt sindsdien een enorme groei door.

In 2016 zijn in heel Nederland circa 5000 chatgesprekken gevoerd met jongeren door artsen en verpleegkundigen, zijn ruim 2000 vragen via het forum en email beantwoord en had de site 8600 volgers op Facebook. In Fryslân zijn 850 chats gehouden. De Friese jongeren zoeken op de site vooral naar informatie over seksualiteit, gezondheid, drugs en roken. Het e-team van alle betrokken GGD’en samen telt inmiddels 85 mensen. Een groep van 21 jongeren tussen de 14 en 19 jaar werkt als adviseurs mee aan de verdere ontwikkeling van de site.

JouwGGD.nl in E-health week

JouwGGD.nl doet mee aan de landelijke e-health week van 21 tot en met 27 januari met twee speciale acties:

Chat voor volwassenen

Ouders, opvoeders, leraren, huisartsen, jeugdhulpverleners, kinderartsen, andere jeugdprofessionals, beleidsmakers en alle anderen die belangstelling hebben, kunnen in deze week de JouwGGD.nl chat zelf ervaren en in gesprek gaan met de artsen en verpleegkundigen die dagelijks de jongerenchat bemannen. Dit online event vindt plaats via JouwGGD.nl op zondag 22 januari van 12.00 – 13.00 uur en maandag 23 t/m vrijdag 27 januari van 10.00 – 11.00 uur en van 14.00 – 15.00 uur.

JouwGGD themachat

Tijdens de extra themachat voor jongeren van 12 t/m 23 jaar zitten JouwGGD.nl artsen en verpleegkundigen klaar met deskundigen van www.proud2bme.nl. Zij bespreken vragen en zorgen die jongeren hebben over (on)gezond gewicht. Deze extra themachat is op donderdag 26 januari van 19.00 – 21.00 uur.

JouwGGD.nl

JouwGGD.nl geeft voorlichting aan, begeleidt en ondersteunt jongeren van 12 t/m 23 jaar bij allerlei ontwikkelingen door ze te voorzien van betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken, drugs en media en er wordt de mogelijkheid geboden anoniem te chatten met een GGD-arts of jeugdverpleegkundige.