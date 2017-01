NIEUWEBRUG: Dinsdagmorgen rond 6.30 uur werd de brandweer van Heerenveen opgeroepen voor een brand op een woonboot aan de Lier. Brandweer Heerenveen kwam met spoed ter plaatse.

Bij aankomst was het al een felle uitslaande brand. De eigenaar kon op tijd uit de woonboot komen en raakte niet gewond. De brandweer heeft de felle brand geblust. Wat de oorzaak is geweest is op dit moment nog niet exact bekend. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.