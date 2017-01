Els Kornelis stopt als voorzitter GroenLinks Heerenveen

HEERENVEEN: ‘De taak van een voorzitter is het zorgen voor de informatievoorziening aan de fractie, het onderhouden van contacten met leden en het opzetten en organiseren van acties.’ Zo startte Els Kornelis haar afscheidsspeech. Kornelis was jarenlang voorzitter van GroenLinks afdeling Heerenveen en heeft die taak al die tijd met een enorme betrokkenheid en bevlogenheid verricht. In verkiezingstijd, maar ook zeker daarbuiten: bomen planten, trainingen, begeleiding nieuwe fractieleden, enquêtes opstellen en afnemen, de meest recente Friese GroenLinks actie: ‘Lekker eten niet verspillen’, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de Voedselbank. Els speelde in al deze activiteiten de rol van trekker en organisator.

Els Kornelis nam afscheid tijdens de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks Heerenveen. Het bestuur en de fractie van GroenLinks hebben haar daar in het zonnetje gezet met een enorme bos bloemen en met een optreden van de jonge Catalaanse celliste Mireia Peñalver Guilleumes op. Zij speelde één van de zes cello suites van J.S. Bach. Voorzitter van GrienLinks Fryslân Jochem Knol bedankte haar voor haar enorme inzet met een woordje en een presentje. Kornelis blijft actief voor Groenlinks.