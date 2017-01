Onderzoek naar fraude met meststoffen

Fryslân – Het milieuteam van de politie in Noord-Nederland heeft woensdag 25 januari in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en onder leiding van het Functioneel Parket in twee woningen in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân huiszoekingen verricht. Dit naar aanleiding van vermoedelijke valsheid in geschifte met betrekking tot gebruik en transport van meststoffen. Eén woning is van de vermoedelijke verdachte, een 32-jarige inwoner van de gemeente Littenseradiel, terwijl bij de andere woning de bedrijfslocatie zit waar de verdachte werkzaam is. Bij deze huiszoeking zijn meerdere computers en administratie in beslag genomen. Er werden geen aanhoudingen verricht.