Serviceflat Heerenhage wordt gesloopt

HEERENVEEN: Serviceflat Heerenhage in de Heerenveense woonwijk De Greiden wordt gesloopt. De bewoners zijn hier vandaag over geïnformeerd.

Reden is dat de appartementen niet meer voldoen aan de behoeften van ouderen. Zo kunnen senioren zich met een rollator of rolstoel in de badkamer en op het toilet niet goed redden. Er komt nieuwbouw voor terug, maar wel veel minder.

In de nieuwe situatie worden 130 appartementen voor 55-plussers gebouwd en dat zijn 100 minder dan nu. Uit marktonderzoek is namelijk gebleken dat het huidige complex te veel woningen heeft.

Tijdens de sloop en nieuwbouw is voor bewoners van Heerenhage tijdelijke woonruimte beschikbaar in Aldlânstate in Leeuwarden. ,,Dat wil zeggen dat het voor bewoners helaas noodzakelijk is om twee keer te verhuizen. We zijn ons er van bewust dat dit voor hen een hele belasting is,’’ aldus directeur Desirée van Dijk-Attema.