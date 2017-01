Vier tips na aandacht Opsporing Verzocht (schietpartij Heerenveen)

HEERENVEEN: Dinsdagavond werd in het programma Opsporing Verzocht aandacht gegeven aan de schietpartij op het Thialf terrein in Heerenveen. Tot op heden zijn er vier tips bij de politie binnengekomen.

Bert Jonker reed even eerder die avond rond 19.00 uur van de parkeerplaats af in zijn zwarte Tesla toen hij een man op zich af zag lopen zwalken. Toen Jonker stopte en het raampje omlaag deed trok de man een wapen. Omdat Jonker meteen gas gaf, raakte de van dichtbij afgevuurde kogel alleen zijn hand.Het slachtoffer gaf meteen door aan de politie dat hij de schutter had herkend, het is een man met wie hij in het verleden een zakelijk conflict had. Politie en het Openbaar Ministerie hebben de afgelopen 2 weken alles geprobeerd om diens verblijfplaats te achterhalen. Omdat dat tot op heden niet is gelukt, is besloten zijn identiteit openbaar te maken.

De verdachte heet Charles Reinier van der Wouden en is nu 56 jaar oud. Hij werd geboren op 10 mei 1960 in Den Haag en heeft zover bekend geen vaste woon-of verblijfplaats. Hij is niet lang, kleiner dan 1.75 meter, heeft een tenger postuur en droeg een ringbaardje toen hij schoot. Hij heeft moedervlekken in zijn gezicht en bruine wat hangende ogen. Hij droeg die zaterdagavond 7 januari vermoedelijk een langere geelbruine jas. Hij is gevallen toen hij het schot had gelost, is daarna weggerend, maar het is niet duidelijk hoe hij daarna is gevlucht. en waar hij dus nu is.