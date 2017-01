NOV Touring bv /NOVmuseum onder 1 dak

OUWSTERHAULE: Het NOV-museum beschikt over een reisafdeling, die sinds eind 2014 in een aparte B.V. is ondergebracht, namelijk NOVTouring BV. Deze NOVTouring B.V. verzorgt groepsvervoer waaronder schoolreisjes en vervoer naar festivals, pendeldiensten en personenvervoer bij bruiloften, familie- en bedrijfsfeesten. Dat gebeurt met aantal klassieke autobussen, die dateren uit de jaren 50, 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Voor buitenlands vervoer is een comfortabele touringcar beschikbaar. Daarnaast houdt de NOVTouring B.V. zich nog bezig met het onderhoud aan en reparatie van haar eigen autobussen en aan vrachtwagens en autobussen van derden.

NOVTouring B.V. heeft tevens als doel het museum in stand te houden.

Van het museum wordt een mooi beeld gegeven over de ontwikkeling van het openbaar vervoer vanaf rond 1900 tot aan het vrij recente verleden. Zo is er een uitgebreide collectie uniformen, foto’s, boeken, bus-, trein- en tramkaartjes te zien, maar ook kniptangen, stempel- en kaartjesapparaten, oude spoorweglampen, koffie- en theeserviezen, een uitgebreide en werkende miniatuur modelspoorbaan en een grote verzameling miniatuurmodellen van treinen, bussen en trams. Verder is er nog een museumwinkel, waar modellen, boeken, foto’s en ansichtkaarten van autobussen, trams en treinen kunnen worden gekocht.

Het NOV-museum verzorgt ook de catering bij familie- of bedrijfsfeesten. Daarvoor beschikt zij over een geschikte ruimte voor maximaal 50 personen. Indien men dat wenst, kan men zich laten ophalen en terugbrengen door één van de klassieke autobussen.

NOVTouring en NOV museum zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag, van 11.00 tot 17.00 uur. Gevestigd aan de Jetze Veldstraweg 46a, 8513CJ Ouwsterhaule.