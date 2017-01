Zaterdag en zondag de Nationale Tuinvogeltelling!

De Nationale Tuinvogeltelling! Basisscholen in Nederland tellen al deze week, vandaag geven zij hun resultaten door op www.tuinvogeltelling.nl. Meedoen met de Tuinvogeltelling is heel eenvoudig. Tel een half uurtje de vogels in je tuin of op je balkon en geef de resultaten door op www.tuinvogeltelling.nl. Met de gratis app Tuinvogels en de afbeeldingen op de website is het herkennen van de tuinvogels zelfs appeltje eitje.

Op basisschool De Springstok in Amsterdam gingen leerlingen uit groep 5 en 6 vandaag zelf aan de slag met het maken van vogelvoer. Ze maakten vetbollen, vogelhuisjes en pindaslingers en hingen die buiten op het schoolplein op. Een slimme zet van de kinderen, want de liefde van vogels gaat door de maag. Wie goed voert, ziet meer vogels. En dat betekent dat basisschool De Springstok hopelijk een mooie score kan doorgeven.

De biologische vetbol

Wie echt goed de vogels wilt voeren kan nu zelfs biologische vetbollen ophangen. Een wereldprimeur! Alle ingrediënten zijn biologisch geteeld. De vogels proeven het verschil niet, maar het milieu is er mee geholpen. Kees de Pater van Vogelbescherming. “Vogelbescherming is er trots op dat we samen met EkoPlaza en CJ Wildbirdfood in geslaagd zijn de eerste biologische vetbollen ter wereld op de markt brengen. Goed voor vogels en goed voor het milieu! Deze vetbollen zijn zonder die ellendige plastic netjes die voor zwerfvuil zorgen en waar weleens een vogel in blijft hangen.” De biologische vetbollen zijn te koop bij Ekoplaza en vanaf volgende week in de winkel en webshop van Vogelbescherming.

Nationale Tuinvogeltelling

De 14de editie van de Nationale Tuinvogeltelling vindt dit jaar plaats op zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017. Vanaf vrijdag 27 januari geven de scholen van Nederland hun tuinvogeltelling door. Kijk voor de live resultaten, achtergrondinformatie en alle spelregels op de website van de Tuinvogeltelling: www.tuinvogeltelling.nl

Ekoplaza

Ekoplaza is de grootste biologische supermarktketen van Nederland en streeft ernaar biologische voeding voor iedereen bereikbaar te maken. Er zijn momenteel 75 Ekoplaza’s en er is een gebruiksvriendelijke webshop met een uitgebreid assortiment van ruim 7000 biologische producten. Binnenkort wordt het plaatsen van een bestelling nóg makkelijker met de Ekoplaza-app. Op de website word je op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.