Leerlingen ontdekken Bornego op open dag

HEERENVEEN – Gisteren was er van alles te beleven tijdens de open dag van het Bornego College in Joure. De deur stond van 16.00 tot 20.00 uur wijd open voor leerlingen uit groep 8, hun ouders en andere geïnteresseerden.

Bij binnenkomst werden de bezoekers hartelijk ontvangen en kregen zij een Bornego-ontdekbox om zelf de school te ontdekken. Met behulp van een plattegrond, gekleurde voetstappen op de grond, een kompas en een magneet gingen de leerlingen op pad en volgden de route door de school. Als ware onderzoekers gingen zij op ontdekkingstocht. Met behulp van het kompas bleven zij op het rechte pad, maar zijn zij er ook achter gekomen dat een magneet eventueel roet in het eten kan gooien? Alweer iets ontdekt!

Opdrachten De route leidde de bezoekers langs verschillende clusters van vakken. Per cluster kon er een opdracht worden gemaakt, vaak met behulp van het kompas of de magneet. Tijdens de ontdekkingstocht kwamen de bezoekers ook in de aula waar de kunst+groepen er een feestje van maakten. Zij musiceerden, zongen en dansten en zorgden daarmee voor een gezellige sfeer.

NEMO Bij de opdrachten konden de leerlingen stickers verzamelen en daarmee maakten zij kans op een bezoekje naar het science museum NEMO om daar de ontdekkingstocht voort te zetten. De winnaar wordt volgende week bekend gemaakt. Wij kunnen spreken over een zeer geslaagde open dag met een geweldige opkomst!