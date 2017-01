Zaterdagavond is de derby van het Noorden in Groningen

Voor de vierde keer dit seizoen zal UNIS Flyers het opnemen tegen GIJS Groningen. De eerste drie derby’s van het Noorden werden gewonnen. Zaterdagavond wil UNIS Flyers de koppositie in poule B verder verstevigen.

Met nog vier wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen bezit UNIS Flyers sterke papieren om als eerste te eindigen in poule B. Zaterdagavond wacht GIJS Groningen. De Groningers bezitten op dit moment de zesde plek in poule B.

“Zaterdagavond gaan we opnieuw voor de winst spelen. Ik wil daar waar het toelaat de gehele selectie weer ijstijd gaan geven”, blikt Mike Nason voor uit. De coach benadrukt dat ook deze wedstrijd belangrijke punten zijn te halen in de poule. “We kunnen dit weekend goede zaken doen om de eerste plaats in de poule veilig te stellen.”

De face-off is om 20:30 uur in Kardinge, Groningen. Tijdens het bekerduel in Groningen kon UNIS Flyers op veel steun rekenen van fans uit Heerenveen. “Het is ons minst verre uitwedstrijd. Voor een ploeg is het altijd fantastisch om tijdens een uitduel gesteund te worden door eigen fans. Het zou geweldig zijn om dit zaterdag ook weer mee te maken. Vaak zorgt de steun ervoor dat de ploeg net dat extra stapje zet”, aldus Nason.