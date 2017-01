Het doel van de verkeerscontrole was inzicht krijgen in de verplaatsingen van bekende en/of nog onbekende woninginbrekers, gebruikte voertuigen en de mogelijke criminele activiteiten stoppen of voorkomen. Uiteraard werden ook verkeersovertredingen aangepakt.

De ANPR heeft diverse hits opgeleverd op basis waarvan de politie informatie heeft kunnen verzamelen. Drie voertuigen zijn afgesleept in verband met fiscale wanbetaling. Daarnaast zijn in totaal 17 verkeersboetes uitgereikt voor o.a. niet dragen gordel (6x), technische mankementen (3x), niet juiste papieren (2x) of niet handsfree bellen (1x).

ANPR

Met ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Kijk voor meer informatie op politie.nl.