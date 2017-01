Heerenveners aangehouden voor brandstichting

De zaterdag 25 juni 2016 even na 3.00 uur werd een personenauto in de brand gestoken aan de Andromeda in Den Helder. Het ging om een auto die naast een woning geparkeerd stond. Door de brand ontstond ook gevaar voor de woning. De bewoner van het pand (eigenaar van de auto) kon nog net op tijd een tweede personenauto wegzetten, voordat er schade ontstond.

Er bleek sprake te zijn van vermoedelijke brandstichting. Een technische oorzaak werd niet gevonden. De politie stelde een onderzoek in waarvan een buurtonderzoek en een forensisch onderzoek deel uitmaakten. In het onderzoek werd een DNA-spoor gevonden dat naar een van de verdachten wees. Beide verdachten werden in verzekering gesteld.