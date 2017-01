HEMRIK: De brandweer van Jubbega kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie voor een slaapkamerbrand. De blusploeg kwam met spoed naar de locatie aan de Tjalling Harkeswei. Bij aankomst stonden de bewoners al buiten en was er een behoorlijke rookontwikkeling. De brandweer wist de brand snel te blussen.

De oorzaak is waarschijnlijk een oververhitte elektrische deken.De woning heeft als gevolg van de brand enige rookschade opgelopen.