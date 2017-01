HEERENVEEN: De brandweer van Heerenveen werd in de afgelopen nacht opgeroepen voor een containerbrand aan de Europalaan. Bij aankomst van de blusploeg staat de inhoud van een bouwcontainer voor een aantal woningen in brand. De vlammen slaan metershoog uit de container. De brandweer heeft de brand geblust. Hoe de brand is ontstaan zal nader worden onderzocht.