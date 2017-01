Geen consumentenbeurs meer in programma De Expansie Jubbega

JUBBEGA: Sinds 1962 wordt één keer in de vijf jaar in Jubbega de Expansie georganiseerd. De Expansie is vanaf de eerste editie uitgegroeid tot een evenement met een bovenlokale uitstraling.

Belangrijke pijlers van het evenement waren tot en met de laatste editie een grootschalig evenementenprogramma, optredens van tientallen artiesten, de aankleding van het dorp en een consumentenbeurs.

Voor de editie van 2017, de 12e, heeft het bestuur van de stichting Expansie besloten om de consumentenbeurs niet meer in het programma op te nemen. Een voor het bestuur moeilijke beslissing. Het organiseren van de beurs was in 1962 de basis van het evenement.

De consumentenbeurs “Expansie” was één van de eerste familiebeurzen die in Fryslân werden gehouden. De beurs trok bij de laatste edities nog 20.000 tot 25.000 bezoekers

“It hat ek jierrenlang de grutte lûker fan de Expansie west”, aldus voorzitter Edwin Stoelwinder. “Mar de tiden binne feroare. Bedriuwen ha no safolle oare mooglikheden om harrensels sjen te litten. Der is folle minder ferlet fan sa’n beurs. Fiif jier lyn by de lêste Expansie wie it ek al dreech om genôch dielnimmers te finen al binne we dêr doe noch wol hiel goed yn slagge”.

De Expansie krijgt met deze aanpassing in het programma ook een nieuwe uitstraling, een nieuw logo en een nieuwe naam: Expansiefestival. Een evenement waar de overige ingrediënten wel weer een plek krijgen.

Zoals de aankleding/versiering van het dorp en diverse evenementen met dit jaar “ Das Bierfest”, “Neisimmer”, en “Rocky Farmers”. Het festival is daarmee een bundeling van op zichzelf staande activiteiten.

De eerste artiesten die op zullen treden zijn vorige week bekendgemaakt. Op de line up staan o.a. Direct, Jannes, Bökkers, Boulevard, Die Supertolle Sclager Schwestern, Pappa Di Grazzi, The Wetnecks, Die Grenslanderkapel. Stonegood, Die Tolle Leute, Vangrail en tributebands van Abba, The Cats, CCR en Doe Maar.

Het programma wordt de komende weken aangevuld met meerdere optredens waaronder de headliner voor donderdagavond 7 september.

De voorverkoop start op 1 februari via de website www.expansiejubbega.nl