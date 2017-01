Heren Delta Impuls 1 starten 2017 met vier belangrijke punten

HEERENVEEN: Eind vorig jaar verhuisde Delta Impuls van speellocatie. Het te dure zaaltje in Oudeschoot werd ingeruild voor de mooie accommodatie van dorpshuis ‘It Deelshûs’ te Haskerdijken. In het Friese dorpje werden vrijdagavond 27 januari voor het eerst in de historie officiële tafeltenniswedstrijden gespeeld. Eén daarvan was de altijd spannende ontmoeting in de Noordelijke eerste divisie, tussen de vedettes van Delta Impuls 1 (Arnoud Hofman, Sander Derkx en Jan Ale Maat) en de sterren van Argus 1 uit Harkstede; Gert Storteboom, Erik van der Greft en Norbert Schuur.

Vorig seizoen eindigde Delta Impuls 1 onverwacht op een razendknappe tweede plek. Het doel van dit seizoen is echter gewoon hetzelfde gebleven: het behalen van handhaving. Wat die doelstelling betreft begon Arnoud de avond goed met een klinkende zege op Schuur, maar daarna haperde de ‘Delta Impuls-machine’. Na het kansloze verlies van het dubbelspel werd de rug daarna knap gerecht. Arnoud versloeg ex-eredivisiespeler van der Greft, zonder een game in te leveren. Sander trok de stand vervolgens gelijk met zijn enige overwinning van de avond; hij verraste Schuur. Jan Ale wist vrijdag geen punt te noteren, al won hij bijna van Storteboom. Zijn wedstrijd tegen Schuur moest hij, bij een 1-1 tussenstand, opgeven vanwege een armblessure. Om het verlies tot 4-6 te beperken moest Arnoud daarna Storteboom aan de kant zetten en dat lukte maar net. Pas in de vijfde game maakte hij definitief het verschil.

Met vier belangrijke punten werd de kantine opgezocht. Aan de gezellige bar van het dorpshuis werd de wedstrijd nog even nabesproken, onder het genot van een lekker drankje: de kop is d’r af!