HEERENVEEN: Zondagavond werd het MMT team van het UMC Groningen voor assistentie gevraagd in Heerenveen. In de wijk De Greiden werd in een woning medische hulp geboden aan een patient.

De Traumaheli vloog een aantal malen met zoeklamp boven de Heerenveense wijk. De piloot zocht om een geschikte locatie te landden. Na een aantal vliegrondjes werd de Traumaheli geparkeerd op het fietspad aan de Rottumerweg. De arts en verpleegkundige werden met een politieauto vervoerd naar de locatie.