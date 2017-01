Nieuwe commissaris Brok op eerste werkdag inwoner van Fryslân

Vanaf zijn eerste dag als commissaris van de Koning woont drs. A.A.M. Brok in de provincie Fryslân. Hij vestigt zich op 1 maart in Balk. De heer Brok woont nu nog in Dordrecht, waar hij op 24 februari afscheid neemt als burgemeester.

In Balk huurt de heer Brok aan de Van Swinderenstraat een woning van de Vereniging Hendrick de Keyser. Dit is een organisatie die architectonisch of historisch waardevolle huizen verwerft, restaureert en verhuurt. In Balk gaat het om een woning uit de 18e eeuw die ooit toebehoorde aan de familie Poppe, die handelde in boter.

Vanuit Balk oriënteert de heer Brok zich op de Friese koophuizenmarkt. Op 1 maart is de installatie van de nieuwe commissaris, tijdens een vergadering van Provinciale Staten.