Rabobankleden steunen 300 lokale verenigingen en stichtingen

Heerenveen: Vrijdag 27 januari heeft Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland tijdens de finale-avond van de actie Rabo Ledensponsoring ruim twintigduizend euro uitgekeerd aan bijna 300 verenigingen en stichtingen uit de regio.

Tijdens de finaleavond – die bezocht werd door zo’n 350 vrijwilligers van de diverse verenigingen en stichtingen – werd de uitslag van de actie bekend gemaakt. FC Wolvega was de vereniging met de meeste stemmen en ging met een cheque van 455 euro naar huis. Ook was er een speciale prijs voor de vereniging die op de meest originele wijze campagne heeft gevoerd om stemmen te werven. Die prijs ging naar de schooladviescommissie van de Sint Radboud in Jirnsum.

Verenigingen versterken

Tijdens de finale avond werden niet alleen cheques uitgereikt. Jan Willem Delfsma van korfbalvereniging SCO in Oldeholtpade nam de aanwezigen mee in de vereniging van de toekomst. Vervolgens vertelde algemeen directeur van sc Heerenveen, de heer Luuc Eisenga, een boeiend verhaal over de ontwikkeling van sportmarketing.

Rabobank leden stemmen op hun favoriete vereniging

Verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland en voldoen aan de criteria konden zich inschrijven voor Rabo Ledensponsoring. Vervolgens hebben zij de leden van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland opgeroepen om hun stem uit te brengen. Iedere stem stond voor 5 euro, dus hoe meer stemmen, hoe meer geld voor de vereniging. Met de finale-avond sloot Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland de eerste editie van Rabo Ledensponsoring feestelijk af. De volledige uitslag van Rabo Ledensponsoring staat vanaf 30 januari op www.rabobank.nl/heerenveen