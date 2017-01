WOLVEGA: Fiscale hulp via gemeente succesvol! Ruim €130.000 terugverdiend voor 100 huishoudens met een laag inkomen

Rondkomen met een uitkering is op zich al een kunst. Het is daarnaast lastig om goed bij te houden welke regels, maar ook welke rechten er zijn op toeslagen en aftrekbare posten bij de Belastingdienst. Om die reden heeft het college van B&W vorig jaar aan Cazis gevraagd om mensen die dat willen, te helpen bij belastingzaken.

Recht op teruggave Alle huishoudens die een uitkering van de gemeente ontvangen, kregen een vrijblijvende uitnodiging voor een fiscale screening. 200 huishoudens hebben zich aangemeld en een gesprek gehad met Cazis. Al deze huishoudens hebben hun belastingzaken en administratie goed op orde. Bovendien bleek de helft van de huishoudens nog recht te hebben op teruggave van de Belastingdienst. Voor deze 100 huishoudens gezamenlijk is meer dan € 130.000 teruggevraagd.

Screening Voor de screening heeft Cazis vijf jaar terug gekeken. Aan inkomstenbelasting over de jaren 2011 t/m 2015 is ruim € 100.000 teruggevraagd. Ook de toeslagen zijn gecontroleerd. Voor de toeslagen is een bedrag van ruim € 25.000 teruggevraagd. Omdat bij de betreffende huishoudens het geschatte jaarinkomen voor 2016 nu correct is ingevuld, worden problemen (terugbetalen) voor wat betreft 2016 in een groot aantal gevallen voorkomen. Verder zijn een aantal bezwaarschriften geschreven, waardoor alsnog toeslagen over 2015 zijn aangevraagd of gecorrigeerd. Gemiddeld krijgen de huishoudens bijna € 1.300 terug.

Geld houden Huishoudens die geld hebben ontvangen, mogen dit houden. Deze inkomsten worden niet ingehouden op de uitkering, omdat een bijstandsuitkering netto wordt uitgekeerd. Dit betekent dat er bij de uitbetaling van de uitkering al vanuit wordt gegaan dat van de belastingvoordelen gebruik wordt gemaakt. Mensen doen zichzelf dus iedere maand tekort als zij dat niet doen.

Opgelucht Bureau Cazis geeft aan dat de mensen die langs zijn geweest voor een fiscale screening erg content waren met deze service vanuit de gemeente. De mensen gingen na de screening opgelucht weg, omdat ze nu de zekerheid hadden dat de inkomsten belasting en de toeslagen correct waren ingevuld. Of omdat zaken in orde waren gemaakt. De dienstverlening van Cazis heeft de gemeente in totaal iets meer dan € 15.000 gekost. Het college is zeer tevreden met het resultaat.