UNIS Flyers van maximale krachtsinspanning naar minimale

GRONINGEN – Vijf wedstrijden in negen dagen en vervolgens twee duels in ruim drie weken. Van maximaal naar minimaal. Een minimale krachtsinspanning was zaterdag in Groningen ook genoeg om GIJS met dikke cijfers te verslaan; 12-1 (4-0, 4-1, 4-0).

Marco Postma durfde het wel toe te geven. ,,Van wedstrijden als deze word ik niet meer warm en geef ik eerlijk gezegd ook niet het beste van mezelf.’’ Het is ook geen schande, die ontboezeming is immers ook geen noviteit.

,,De ervaren jongens bij ons in het team hebben het lastig om gemotiveerd te zijn voor dit soort duels waarvan we al weten dat we toch gaan winnen’’, zei coach Mike Nason niet voor het eerst dit seizoen. ,,Dus een mooie gelegenheid om iedereen speeltijd te geven’’, was de oplossing van de UNIS Flyers-coach.

Desondanks was de lijn van Marco Postma, Tony Demelinne en Adam Bezak een kwelgeest voor de Groninger opponenten. Minimaal een van het supertrio was bij negen van de twaalf treffers betrokken. En hadden dus een groot aandeel in de eclatante zege.

Met nog drie duels in de reguliere competitie te gaan, is UNIS Flyers inmiddels zeker van de eerste plek in poule B en thuisvoordeel in de rest van het seizoen. Een prettige wetenschap.

Dat was ook het feit dat de jeugdige spelers, zoals onder meer Rick Neef, Lars den Edel en Dennis Sikma een dag na de derby met GIJS in het toekomstteam van UNIS Flyers ook de andere derby met een zege afsloten. Capitals Leeuwarden werd in de Friese derby in de eerste divisie met 3-6 verslagen.

,,Hoe meer die jonge gasten spelen, hoe beter het voor de toekomst van UNIS Flyers is’’, keek Mike Nason met een blik op de verre toekomst. Naar het nu kijkend zal Nason zaterdag in het thuisduel met Leuven de jonkies weer speeltijd geven. ,,Als de wedstrijd het toelaat zeer zeker.’’