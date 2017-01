Voedselbank Wolvega scoort hoog op voedselveiligheid

WOLVEGA: Nadat de Voedselbank eind 2015 reeds het logo groen voor voedselveiligheid was verleend vond er vrijdagochtend j.l. tijdens de tweewekelijkse uitgifte in het magazijn aan de Industrieweg 14 een herscreening plaats door Sensz, het door Voedselbanken Nederland in de arm genomen keurings- en adviesbureau voor voedselveiligheid.

Tijdens deze her-audit werd er gekeken naar de administratie van de inname en uitgifte van producten, de temperatuur en houdbaarheid ervan alsmede de wijze, waarop de vrijwilligers op de werkvloer omgaan met de afgesproken regelgeving. Uiteindelijk werd de organisatie en de werkwijze op deze ochtend beloond met een negen. Een prachtig resultaat voor de mensen op de werkvloer en Yvonne de Jager als aanspreekpunt.

Tevens goed om te horen voor het momenteel explosief groeiend aantal mensen dat tweewekelijks een beroep doet op de Voedselbank. Daarnaast werd op deze ochtend ook met de ouders van gezinnen met kinderen gesproken over de wijze, waarop de eenmalige subsidie 5000 euro van de gemeente Weststellingwerf voor extra gezonde producten in 2017 bij de komende uitgiften ingezet zal worden. Het gaat daarbij met name om het verstrekken van extra fruit, groente en zuivel.