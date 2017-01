Wedstrijd verslag Quick Stick – Steenwijk

Quick Stick – Steenwijk 3-2

Quick Stick – HVA 12-1

Quick Stick begon de dag tegen Steenwijk, dat op het veld een klasse lager speelt. Toch had Quick Stick het erg lastig tegen de stugge ploeg. Vroeg in de eerste helft kwam Quick Stick op voorsprong door een doelpunt van Bianca van den Berg, maar niet veel later maakte Steenwijk weer gelijk. Na rust wist Steenwijk zelfs op voorsprong te komen. Quick Stick viel veel aan, maar het lukte telkens net niet om te scoren. Toch liet Quick Stick het hoofd niet hangen en zette het Steenwijk de laatste minuten vol onder druk. Dit betaalde zich twee minuten voor tijd uit toen Bianca van den Berg na een mooie aanval de bal de gelijkmaker binnen wist te tikken. In de laatste minuut wist Jetske de Wolff zelfs nog het winnende doelpunt te maken, waardoor toch nog drie belangrijke punten werden binnengehaald.

In het tweede duel tegen HVA uit Assen liet Quick Stick er geen gras over groeien. Quick Stick was duidelijk een klasse beter en wist dat ook in de score uit te drukken. Na een 5-1 ruststand, wist de ploeg nog zeven maal het net te vinden en zo een 12-1 eindstand op het bord te zetten. De doelpunten werden gemaakt door Bianca van den Berg (3x) Britt Herder (3x), Eline van den Bosch, Jetske de Wolff (3x) Joyce ten Wolde en Lisan ten Berge.

Door het dubbele verlies van medekoploper ‘de Graspiepers’ staat Quick Stick nu drie punten los op de nieuwe nummer twee Leeuwarden. Volgende week speelt Quick Stick thuis in Sportstad Heerenveen tegen Steenwijk en Leeuwarden.