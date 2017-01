Zaterdag open dag: Old school wordt new school Kantoorpand woningcorporatie Accolade

HEERENVEEN: Woningcorporatie Accolade heeft haar kantoorpand in Heerenveen verduurzaamd en ingericht voor Bewust Werken. Het monumentale schoolgebouw uit 1958 is nu energiezuiniger en duurzamer. Het is een plek waar ontmoeten centraal staat. Niet alleen voor medewerkers en klanten. Er is ook plek voor ondernemers. Want het moderne pand aan de Van Kleffenslaan ‘De Kas’ ging mee in de aanpak. Op zaterdag 4 februari openen ze voor iedereen de deuren.

Duurzame stappen, ook voor huurwoningen Accolade wil duurzaamheid verankeren in haar organisatie. Als corporatie met 16.000 huizen kan zij veel verschil maken. Elke stap telt, vinden zij. Bij de verduurzaming werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale, natuurlijke en hergebruikte materialen. Zo gebruikten ze hout uit sloopwoningen voor tafels en wanden. Ze hergebruikten kantoormeubilair, isoleerden met vlas en gebruikten verf op biologische basis. Veel van deze aanpassingen wil de corporatie ook toepassen bij haar huurwoningen.

Terugverdientijd In het vernieuwde pand is veel minder energieverbruik en verspilling. Accolade ging van drie werklocaties in Heerenveen naar een. Dit betekent minder materiaal en techniek om te onderhouden. Door flexibeler te werken zijn minder werkplekken nodig en kunnen alle medewerkers terecht in het vernieuwde pand. Binnen vijftien jaar worden de investeringen van de verduurzaming terug verdiend.

Bewust Werken Het kantoor heeft gezonde en eigentijdse werkplekken en nodigt uit tot ontmoeting. Ook werken medewerkers hier ‘Bewust’. Dit is een vorm van flexibel werken waarbij medewerkers steeds bewust kiezen waar en wanneer zij van meest toegevoegde waarde zijn.

Open Dag Op zaterdag 4 februari opent Accolade voor iedereen haar deuren. Dit doen ze samen met de verbouwingspartners. Ook alle negen ondernemers in de Kas zijn aanwezig. Ingang is via de Van Kleffenslaan 5. Iedereen is welkom tussen 13.00 en 16.00 uur.

Om 13.15 uur is de openingshandeling door twee oud-leraren die in het pand gewerkt hebben, toen het nog een Kweekschool was.