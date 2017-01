Feestelijke opening CoderDojo in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op vrijdag 10 februari vindt van 15.00 tot 16.30 uur de feestelijke opening van CoderDojo plaats in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Daarbij is ook het Frysklab aanwezig. Alle toekomstige programmeurs van 7 tot 17 jaar zijn van harte welkom. De toegang is gratis, maar aanmelden is gewenst.

Tijdens de openingsmiddag kan de jeugd aan de slag met Scratch, een eigen website bouwen, 3D-ontwerpen maken en printen, werken met OZO-botjes en nog veel meer.

CoderDojo staat onder meer voor zelf programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen en games maken. De bibliotheek begint hiermee, omdat ze jongeren wil laten kennismaken met de nieuwste digitale ontwikkelingen en hen digitaal vaardig wil maken om de mogelijkheden van de online wereld zo goed mogelijk te kunnen benutten. CoderDojo sluit aan bij de visie van de bibliotheek, die zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van mensen en hen wil faciliteren bij het kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen.

Aanmelden voor de feestelijke CoderDojo-opening kan bij de servicebalie in de bibliotheek, telefonisch (0513-626675) en via het formulier op www.bibliotheekheerenveen.nl. Deelnemers jonger dan 12 jaar moeten een ouder/verzorger meenemen. De ouders hoeven niet steeds aanwezig te zijn, maar moeten wel in de buurt blijven, zodat ze snel contact kunnen opnemen.