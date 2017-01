SCO wint meeslepend duel tegen OVVO

OLEHOLTPADE: In een meeslepend duel pakte SCO zaterdagavond thuis twee belangrijke punten in de strijd richting de veilige middenmoot ten koste van degradatiekandidaat OVVO/De Kroon uit Maarssen middels een zwaar bevochten 25-22 overwinning. Maar gemakkelijk ging het niet nu OVVO na twee knappe overwinningen zich nog allerminst met degradatie heeft verzoend en het leunend op de routine van het herenkwartet en de schotkracht van puntspeler Kevin IJzerman SCO deze avond erg lastig maakte. Eindigde de zinderende persoonlijke duels tussen IJzerman en zijn opponent Melvin Frieswijk- beiden op deze avond goed voor 11 treffers- onbeslist, de SCO dames domineerden echter in zowel aanvallend en verdedigend opzicht. Pas op 9-6 sloeg SCO het eerste gaatje maar veel groter werd het echter zelden. Na een 13-10 ruststand schoten de OVVO spitsen de Haan en IJzerman hun ploeg op 14-14 naast SCO en ook op 19-16 sloten de gasten opnieuw via dit duo aan. Daarna waren het echter de uitblinkende Melvin Frieswijk met vier en Henk Jan Bakker met 2 treffers die het onverzettelijke OVVO in de slotfase alsnog definitief vloerden.