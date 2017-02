Deelname Hendrik Gorter en Egbert Oenema aan ScanCoveryTrial op tv

ORANJEWOUD: Hendrik Gorter uit Oranjewoud en Egbert Oenema uit Didam hebben hun jongensdroom uit laten komen. In hun VW Amarok namen zij als team Fryslân deel aan de ScanCoveryTrial. Dit deden zij niet alleen voor zichzelf, maar ook om geld op te halen voor stichting Make-A-Wish. Ondertussen staat de teller ver boven het gestelde doel van € 7.000.

Egbert en Hendrik vertrokken op 6 januari als 19e in de Expertklasse en hebben in negen dagen 7.000 kilometer gereden. In negen dagen tijd zijn zij kris kras door het prachtige Scandinavië gereden. Tijdens deze tocht had het duo te maken met veel sneeuw, ijs en temperaturen tot wel min 47 graden Celsius. Een barre tocht.

De ScanCoveryTrial is opgenomen en gevolgd door RTL 7 en de heren hebben een interview gegeven. Aankomende zondag zijn zij om 16.30 uur te zien op RTL 7 in het programma Scandinavian Road Trip.