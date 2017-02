Meer regie en meer gemak voor patiënten in Friese ziekenhuizen door aanmeldzuilen

HEERENVEEN: Iedereen die binnenkort een afspraak heeft in het Antonius Ziekenhuis in Sneek of op de hoofdlocatie van Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, meldt zich eerst met zijn legitimatiebewijs bij een aanmeldzuil in de centrale hal van het ziekenhuis.

Vanaf begin februari werken deze beide ziekenhuizen met de zogenoemde aanmeldzuilen. In de werkwijze zit per ziekenhuis wel enig verschil maar in grote lijnen is het proces hetzelfde.

Antonius Ziekenhuis Sneek

Wie zich aanmeldt met zijn legitimatiebewijs, ziet op het beeldscherm op de aanmeldzuil zijn gegevens. Na het controleren – en eventueel wijzigen of aanvullen – van deze gegevens, krijgt de patiënt een ticket waarmee hij zich naar de poli kan begeven. Vrijwilligers staan bij de zuilen klaar om mensen zo nodig te helpen met het aanmelden en wijzen van de route.

Op een ticket dat bij de aanmeldzuil geprint wordt, zien patiënten welke route ze moeten nemen en wanneer ze daar verwacht worden. Als de patiënt nog even moet wachten, bijvoorbeeld omdat de patiënt erg vroeg aanwezig is of omdat het spreekuur uitloopt, geeft de zuil in de centrale hal dat aan. De patiënt kan er dan voor kiezen om te verblijven in de centrale hal of op zijn gemak richting de poli te gaan. De centrale hal wordt komend voorjaar aangepast, waarmee een prettige, gastvrije omgeving ontstaat.

Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen

Ook op de hoofdlocatie in Heerenveen dient men zich aan te melden met zijn legitimatiebewijs. Vervolgens komen zijn gegevens in beeld. Na het controleren – en eventueel wijzigen of aanvullen – van deze gegevens, kan de patiënt naar de betreffende polikliniek gaan. Ook in Heerenveen staan er vrijwilligers bij de zuilen klaar om mensen zo nodig te helpen met het aanmelden en wijzen van de route.

Patiëntenportaal

In tegenstelling tot veel andere ziekenhuizen die met een soortgelijk systeem werken, zijn de zuilen in beide Friese ziekenhuizen geïntegreerd in het ziekenhuisinformatiesysteem, het elektronisch patiëntendossier en het online patiëntenportaal (Mijnantonius en MijnTjongerschans). Hierdoor kunnen patiënten thuis rustig op de bank hun bezoek aan het ziekenhuis al voorbereiden door gegevens in te zien, te wijzigen en eventuele vragenlijsten in te vullen. De patiënt kan dan nog sneller langs de zuilen in de centrale hal. De zuilen en het ziekenhuisinformatiesysteem worden in beide ziekenhuizen geleverd door ChipSoft.

De zuilen zijn in januari in beide ziekenhuizen getest door ruim 150 medewerkers, vrijwilligers en leden van de cliëntenraad. Zij kregen de kans om te merken hoe patiënten de nieuwe manier van aanmelden ervaren. De 150 testers reikten waardevolle suggesties aan om de instructies op de zuilen en de doorstroming naar de poli’s verder te verbeteren. Deze verbeteringen worden de komende weken aangebracht.

“De Friese ziekenhuizen willen met dit nieuwe systeem de patiëntenzorg nog verder verbeteren,” aldus Joost Wijnbergen, manager zorg bij het Antonius Ziekenhuis. “Door de mensen meer regie te geven en zich thuis te laten voelen in ons ziekenhuis, komen we tegemoet aan eerder door de patiënt geuite wensen.” Grietje van Buiten, sectormanager beschouwende vakken in Tjongerschans vult aan: “Onze polimedewerkers houden een belangrijke rol bij de begeleiding van patiënten. Mensen kunnen zich soms verloren voelen in een ziekenhuis. Dat willen wij niet. Gastvrijheid is erg belangrijk.’’