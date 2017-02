Politie onderzoekt schietincident in Leeuwarden

In lucht geschoten

De Meldkamer Noord-Nederland ontving rond 19.00 uur een melding dat er met een vuurwapen was geschoten. De melder vertelde dat er een schot in de lucht was gelost en dat de dader er vandoor was gegaan. Het Fennenplein werd vervolgens afgezet voor sporenonderzoek. Op het Fennenplein werd een huls gevonden.

Arrestatieteam

Gaandeweg de avond werd duidelijk wie verantwoordelijk zou zijn voor het gelote schot. Omdat de man in het bezit zou zijn van een vuurwapen werd het arrestatieteam opgeroepen. Die hebben tegen het eind van de avond bij een woning in de wijk Bilgaard een 32-jarige vrouw aangehouden voor het uiten van bedreigingen. De politie vermoedde dat de voortvluchtige verdachte in haar woning was. Dit bleek niet het geval. De politie onderzoekt waarom er is geschoten.