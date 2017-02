Poppentheater Inkipinki speelt De Kleine Walvis in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Woensdagmiddag 15 februari om 15.00 speelt Poppentheater Inkipinki ‘De Kleine Walvis’ in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Deze voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige Prentenboek van het Jaar 2017. Dit is de eerste productie van Inkipinki zonder de vertrouwde poppenkast. De voorstelling, waarin ook liedjes worden gezongen, is bestemd voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar.

Het verhaal van Benji Davies gaat over Boy, die met zijn vader en hun zes katten in een huis op het strand woont. Prachtig, zou je denken: mooi uitzicht, elke dag schelpen zoeken en zandkastelen maken. Maar Boy is niet zo blij; hij voelt zich een beetje alleen.

Boys vader is visser en gaat elke dag de zee op om vis te vangen. En dan zit Boy in zijn eentje. Gelukkig zijn de katten er nog. Boy heeft een fantasievriendinnetje bedacht: Inkipinki. Hij kan met haar lachen en praten, en soms is het net of Inkipinki echt bestaat.

Op een dag vindt Boy een kleine walvis op het strand. Hij wil hem mee naar huis nemen om in de badkuip te doen, maar daarvoor heeft hij hulp van Inkipinki nodig.

Aanmelden voor deze voorstelling is verplicht. Dat kan via www.bibliotheekheerenveen.nl, telefonisch (0513-626675) en bij de servicebalie in de bibliotheek. De toegangsprijs is €2,-